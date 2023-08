F1 : Red Bull lâche une annonce sur l'avenir de Verstappen

Jean de Teyssière

Max Verstappen n'a pas de concurrence cette saison en Formule 1. Le pilote Red Bull caracole en tête du championnat du monde avec 125 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Sergio Pérez. Un troisième titre lui tend les bras et l'avenir de Verstappen semble sans obstacle. Pourtant, le Néerlandais l'a souvent répété : il ne compte pas faire une carrière longue en F1. Et Helmut Marko, le dirigeant de Red Bull, espère qu'il n'imitera pas Nico Rosberg, qui a pris sa retraite juste après son titre de champion du monde en 2016.

Le titre de champion du monde de Formule 1 2023 ira certainement à Max Verstappen largement en tête à la mi-saison. Le Néerlandais est sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028 mais a déjà affirmé à plusieurs reprises qu'il ne comptait pas faire de vieux os en Formule 1, lui qui est intéressé par l'Indy Car ou les 24 Heures du Mans...

« Quand Max Verstappen stoppera sa carrière, il n’arrêtera pas complètement la course automobile »

Dans des propos rapportés par le média spécialisé en sport automobile nextgen-auto.com , le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko évoque la fin de carrière en Formule 1 de Max Verstappen : « Quand Max Verstappen stoppera sa carrière, il n’arrêtera pas complètement la course automobile. Je pense qu’il fera Le Mans et des choses comme ça où il va juste s’amuser et prendre du plaisir, il fera encore ce genre de course. Mais il ne faut pas sous-estimer la pression qui pèse aujourd’hui sur la Formule 1 : 22/23 courses, chaque semaine sur le simulateur, beaucoup d’activités avec la presse. C’est un travail difficile, c’est beaucoup de stress et c’est compréhensible. Mais je ne sais pas quand, alors j’espère au moins qu’il remplira son contrat. »

« J'espère qu'il ne fera pas comme Nico Rosberg »