F1 : Red Bull lâche une révélation sur Verstappen

Jean de Teyssière

Dans un peu moins de deux semaines, le Formule 1 reprendra, après quatre semaines de trêve. L'occasion pour les écuries de travailler au garage pour améliorer leur monoplace. Chez Red Bull, on vit une saison tranquille, avec Max Verstappen largement en tête, suivi de Sergio Pérez. Et pour le dirigeant de Red Bull, Helmut Marko, c'est grâce à Verstappen que la monoplace est si performante, et non l'inverse.

Le dirigeant autrichien de Red Bull, Helmut Marko est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais surtout de toujours parler en bien de Max Verstappen. L'Autrichien a d'ailleurs estimé que son pilote était le meilleur sur le paddock : « Max serait une classe à part dans n’importe quelle voiture. Le Max de 2020 ne peut pas être comparé au Max de 2023. »

« Les comparaisons montrent que Max est en moyenne plus rapide que Checo »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Helmut Marko, dirigeant historique de Red Bull, explique que : « C’est Verstappen. Il faut faire la comparaison avec Pérez. Si on regarde le rythme de course, Checo fait partie des cinq meilleurs pilotes, mais son point faible, ce sont les qualifications. Les comparaisons montrent que Max est en moyenne plus rapide que Checo d’une demi-seconde à 0"6 par tour en course. Pérez sollicite donc davantage ses pneus, ce qui était pourtant sa spécialité. Comme il doit aller à la limite comme ça et se frayer un chemin dans le trafic, cet avantage disparaît. »

F1 : Alonso, Verstappen, Hamilton... le meilleur, c'est lui ! https://t.co/tRqyb7FG3q pic.twitter.com/lu9KqMPvkW — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

« La RB19 est certainement la voiture la plus universelle et la plus rapide du moment, mais sa supériorité vient de Max Verstappen »