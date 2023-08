F1 : Verstappen ne fait pas mieux qu’Hamilton, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Actuellement largement en tête du championnat du monde, Max Verstappen semble inarrêtable. Victorieux à 10 reprises cette saison, le Néerlandais est d’ores et déjà considéré comme l’un des plus grands pilotes de son ère. Mais pour l’ancien pilote Juan Pablo Montoya, Verstappen ne fait certainement pas mieux que Lewis Hamilton lors de sa période dorée.

En Formule 1, de nombreux débats sont lancés chaque jour. Face à l’ultra dominance actuelle de Max Verstappen, nombreux se demandent quel aurait été l’issue d’un duel du pilote Red Bull face à un Lewis Hamilton absolument inarrêtable lors de la dernière décennie chez Mercedes. Pour Juan Pablo Montoya, le Néerlandais tout comme le Britannique, ont tous deux bénéficié de posséder la meilleure monoplace disponible.

«Il a l’air tout aussi invincible que lorsque Hamilton gagnait tout»

« En ce moment, il fait du très bon travail, mais il a l’air tout aussi invincible que lorsque Hamilton gagnait tout [avec Mercedes, ndlr], c’est la réalité. Max est un très bon pilote, mais jusqu’à présent il est dans la meilleure voiture. La vitesse de Max en ce moment n’est pas meilleure que la vitesse du Max d’il y a deux ans, c’est probablement la même chose. C’est juste que la voiture est plus compétitive » , déclare ainsi Juan Pablo Montoya dans des propos relayés par F1Only .

«S’il n’était pas là, Checo, Hamilton, Sainz, Leclerc seraient champions»