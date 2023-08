F1 : Pérez plombé par Red Bull ? Le boss s’explique

Pierrick Levallet

Dans le dur chez McLaren, Daniel Ricciardo souhaitait prendre du recul sur la F1. L'Australien avait alors laissé son baquet chez l'écurie britannique pour revenir chez Red Bull en qualité de pilote de réserve. Mais certains estiment que ce retour était destiné à mettre la pression sur Sergio Pérez. Christian Horner a donc tenu à clarifier les choses.

Après avoir vécu une saison délicate en 2022, Daniel Ricciardo souhaitait s’éloigner un peu des pistes. L’Australien avait alors lâché son baquet chez McLaren pour prendre une place de pilote de réserve chez Red Bull. Il revenait ainsi dans l’écurie autrichienne pour épauler Max Verstappen et Sergio Pérez. Cependant, certains estiment que Red Bull a fait revenir Daniel Ricciardo afin de couvrir ses arrières en cas de fiasco avec Sergio Pérez. D’autres pensent que cela aurait pu déstabiliser le Mexicain, qui s’engageait dans une guerre avec Max Verstappen pour le titre en début de saison. Christian Horner a alors tenu à clarifier les choses.

«C’est une coïncidence»

« Est-ce que le retour de Ricciardo a perturbé Pérez ? C’est une coïncidence au mieux ! Je tenais à ramener Daniel dans le giron de la F1. Nous avons passé les sept derniers mois à le reconstruire et à récupérer l’ancien Daniel que nous connaissions depuis la dernière fois qu’il était avec nous. Il était toujours prévu qu’il fasse ce test de pneus à ce moment-là (à Silverstone) et cela allait être le moment pour voir où il en était » a lancé le patron de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«C’était une évidence»