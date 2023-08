F1 : Sollicité pour un grand projet, Macron n’a rien pu faire

Arnaud De Kanel

Absent du calendrier cette saison, le Grand Prix de France de Formule 1 ne sera pas de retour avant 2025. Emmanuel Macron avait bien l'intention de ramener le paddock en France mais Stefano Domenicali et ses équipes en ont décidé autrement.

C'est une grosse désillusion pour le sport automobile français. Dans une Formule 1 qui penche de plus en plus vers les strass et les paillettes, la décision a été prise d'écarter à nouveau le Grand Prix de France au calendrier 2024. Stefano Domenicali, le PDG de la F1, voulait s'entretenir avec Emmanuel Macron pour discuter de ce sujet, en vain.

«Le jour où le président Macron me dit qu'il veut discuter, je viens»

Directeur du circuit Paul Ricard, Jean Alesi voulait bien évidemment revoir le Grand Prix de France sur le calendrier. « J ’ai une amitié assez forte avec Stefano Domenicali. Je lui ai demandé si nous pouvions reparler de refaire un GP de France ou pas, et il a dit ’bien sûr’. Pour lui, il n’y a pas de problème. Il appartient maintenant aux institutions politiques françaises de créer la volonté nationale nécessaire pour une course de Formule 1. La volonté de Stefano est de parler à ces grandes institutions françaises, c’est-à-dire au président de la République, Emmanuel Macron. Le meeting a été génial car on m’a dit ’oui Jean, tu peux y aller’ donc je vais essayer d’avoir les contacts nécessaires », avait-il expliqué. Le PDG de la F1 avait lui-même interpellé Emmanuel Macron dans les colonnes de L'Equipe . « Désormais, la F1 est redevenue un sport qui intéresse. Vous ne pouvez pas dire: je viens parce que je suis la France. Plus que personne, je veux que votre pays revienne au calendrier mais il faut faire les efforts que les autres font. Il faut juste que chacun fasse des efforts. Mieux, il faut des interlocuteurs. Et pour l'instant, chez vous, nous n'en avons pas. Le jour où le président Macron me dit qu'il veut discuter pour parler du retour de la France, je viens. S'il veut discuter, je serai là dès qu'il le souhaite pour en parler », déclarait Stefano Domenicali. Mais le calendrier 2024 est tombé et le GP de France manque à l'appel. Il pourrait alors revenir en 2025, sous l'impulsion... d'Emmanuel Macron !

Brad Pitt débarque en F1, Hamilton réagit https://t.co/TNwFLfgyrS pic.twitter.com/wJlGedSX2F — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Le GP de France de retour en 2025 ?