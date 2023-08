F1 : Red Bull va lancer une révolution historique

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs saisons désormais, Red Bull est à la pointe de la technologie. L'écurie autrichienne est déjà toute proche de remporter son deuxième titre consécutif de champion du monde des constructeurs. Tout ça est rendu possible par l'incroyable travail des ingénieurs de Red Bull, couplé au talent de Max Verstappen. Et Red Bull a annoncé lancer une révolution dans la conception des monoplaces, en utilisant l'intelligence artificielle.

Cette saison, Red Bull est tout simplement imbattable. L'écurie autrichienne a déjà accumulé 503 points à la mi-saison et Max Verstappen dispose de 125 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Sergio Pérez. Tout réussi à Red Bull qui compte bien profiter de cette réussite pour prendre un virage historique dans la conception de leur monoplace.

« Il a complètement changé l’état d’esprit de la conception d’une voiture de Formule 1, il n’y avait pas de compromis »

Craig Skinner, le designer de l'écurie Red Bull explique ce qu'apporte Adrian Newey, le directeur technique de l'écurie autrichienne aux 200 victoires en Formule 1, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Il ne fait jamais de compromis. Avec lui, il s’agit toujours de la performance de la voiture, rien d’autre n’a d’importance. Je pense que lorsque j’ai rejoint l’équipe en 2006 et qu’il est arrivé, c’était la première fois que je travaillais sur une voiture de Formule 1. Il a complètement changé l’état d’esprit de la conception d’une voiture de Formule 1, il n’y avait pas de compromis. Il s’agissait toujours d’ajouter de la performance. Il n’y avait pas de compromis, tout était axé sur la performance. Et c’est cette vision unique. C’est comme ça, d’accord, c’est comme ça qu’on fait. L’apparence n’a pas d’importance. Si elle a l’air horrible mais qu’elle rend la voiture plus rapide, nous la mettrons sur la voiture. »

« L'IA ? C'est un domaine sur lequel on enquête »