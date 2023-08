F1 : Verstappen et Red Bull en feu, il lâche une grande annonce

Baptiste Berkowicz

Alors que Max Verstappen a remporté un nouveau Grand Prix en Belgique, le Néerlandais a fait parler de lui sur ses différents échanges avec l'ingénieur de course de Red Bull, Gianpiero Lambiase. Malgré quelques anicroches entre le pilote et son ingénieur de course à Spa-Francorchamps, Christian Horner salue la belle relation entre les deux hommes.

Au Grand Prix de Belgique, en l'absence de suspense pour la victoire, les regards se sont parfois tournés vers les communications radio de Max Verstappen, qui ne sont pas toujours aussi sereines que sa domination en piste. L'agacement du Néerlandais s'est fait ressentir vis-à-vis de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase, d'abord en qualifications lorsqu'une élimination en Q2 a été frôlée, puis en course sur le sujet de la gestion des pneus.

Transferts - Neymar : Voilà le prix demandé par le PSG https://t.co/KDuO6K7gFS pic.twitter.com/ZIOdBatshc — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

«Il faut une certaine force de caractère, car c'est un client difficile»

Les deux hommes sont toutefois prompts à se rabibocher, et Christian Horner tient à saluer le sang-froid de Lambiase dans des propos relayés par Motorsport : « Je pense que pour être l'ingénieur de course de Max Verstappen, il faut une certaine force de caractère, car c'est un client difficile », estime le directeur de Red Bull Racing. « De nombreux ingénieurs de course craqueraient sous cette pression, et GP a la force de caractère pour composer avec ça. »

«Parfois, il y a des étincelles entre eux, mais ça se calme très vite»