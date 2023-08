F1 : Panique chez Red Bull, Verstappen lâche une bombe sur son avenir

Pierrick Levallet

Sorti victorieux du Grand Prix de Belgique le week-end dernier, Max Verstappen a démontré qu'il dominait très largement la F1 ces derniers temps. Le Néerlandais a signé sa dixième victoire de l'année et semble bien parti pour rafler un troisième titre de champion du monde. Mais le pilote de Red Bull est conscient que cette période ne durera pas éternellement. Il en a également profité pour lâcher une annonce sur la suite de sa carrière.

Déjà double champion du monde, Max Verstappen semble bien parti pour rafler un troisième titre mondial. Le pilote de Red Bull domine très largement le classement des pilotes. À moins d’une énorme catastrophe, le sacre ne devrait pas échapper au Néerlandais cette saison. Le week-end dernier, Max Verstappen a signé sa dixième victoire de l’année avec son succès en Belgique. Mais le pilote de 25 ans sait que sa domination s’arrêtera tôt ou tard.

«Je sais que ça s’arrêtera»

« J’apprécie vraiment le moment, mais en même temps, je sais que ça s’arrêtera à un moment donné. Nous devons donc profiter et continuer à apprendre. Continuer d’essayer de nous améliorer et essayer de mettre tout en oeuvre pour la course suivante. Cela maintient le feu. Si je dois basculer et que je n’ai plus aucune chance de gagner, alors le feu commencera à s’éteindre » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par F1 Only .

«J’ai été élevé pour en avoir toujours plus»