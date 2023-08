F1 : C’est terminé pour Verstappen, la grande annonce de Red Bull

Pierrick Levallet

Imbattable ces derniers temps, Max Verstappen domine très largement le classement des pilotes. Le Néerlandais dispose d'une avance très confortable sur son dauphin, Sergio Pérez. Le Mexicain a laissé son coéquipier le distancer, alors que le début de saison promettait une belle guerre entre les deux pilotes. Et selon Red Bull, Sergio Pérez serait conscient que ses rêves de titre se sont envolés désormais.

Il semble intouchable ces derniers temps. Le week-end dernier, Max Verstappen a ajouté une dixième victoire à son compteur après son succès à Spa en Belgique. Le Néerlandais compte 314 points et domine très largement au classement des pilotes. Sergio Pérez, lui, n’a pas eu la réussite de son coéquipier chez Red Bull. Après un début de saison serré entre les deux pilotes, le Mexicain a fini par laisser Max Verstappen le distancer.

F1 : Mercedes prépare une révolution, Verstappen peut trembler https://t.co/RDkZyf48m8 pic.twitter.com/kfllV1Qe2m — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Verstappen domine tout le monde en F1

Après un premier désastre à Monaco avec sa seizième place, Checo a multiplié les résultats décevants alors que Max Verstappen enchaînait les victoires. Si Sergio Pérez semble s’être repris en main, puisqu’il a terminé sur le podium lors des deux dernières courses, le Néerlandais a creusé un écart significatif au classement des pilotes. Ses rêves d’être sacré champion du monde sont sérieusement compromis, et le pilote de 33 ans a l’air d’en être conscient.

Christian Horner l’annonce, le titre est «hors de portée» pour Pérez