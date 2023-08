F1 : Verstappen vise un exploit historique !

Benjamin Labrousse

Auteur de sa 10ème victoire cette saison dimanche dernier lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen a confirmé qu’il était le meilleur pilote de sa génération. Sanctionné de 5 places sur la grille avant les qualifications, le Néerlandais a su très rapidement remonter les autres monoplaces avant de s’imposer à Spa-Francorchamps. Devenu spécialiste de ce genre de courses, la coqueluche de Red Bull a désormais remporté 9 courses en carrière en s’élançant depuis des positions différentes, et pourrait rapidement dépasser un certain Fernando Alonso à ce sujet.

Alonso et Verstappen au coude-à-coude pour ce record

On ne l’arrête plus. Une nouvelle fois vainqueur lors du Grand Prix de Belgique, Max Verstappen continue sa course en solitaire au classement du championnat du monde. Beaucoup trop rapide pour ses supposés concurrents, « Super Max » ne se laisse quasiment jamais dépasser lorsqu’il obtient la pole position en qualifications. Mais dans le cas contraire, le pilote Red Bull n’en demeure pas moins le grand favori de chaque course. Spécialiste dans l’art du dépassement, Max Verstappen a signé dimanche dernier sa 9ème victoire en carrière en s’élançant depuis une position différente (parti depuis la 6ème place en Belgique). Dans l’histoire de la Formule 1, seul Fernando Alonso fait aussi bien. Avec l’âge actuel du pilote espagnol (42 ans), inutile de se leurrer, Max Verstappen dépassera probablement l’Asturien concernant ce record. Ainsi, Fernando Alonso s’est lui aussi imposé à 9 reprises en s’élançant depuis des positions différentes avec des victoires depuis la 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème places, mais également depuis la 8ème, 11ème et 15ème position.

8 victoires depuis différentes positions sur la grille pour de nombreuses légendes

Plus loin dans ce classement, de nombreux pilotes légendaires ont réussi également à s’imposer depuis 8 positions différentes sur la grille de départ. C’est le cas de Niki Lauda, Nelson Piquet, David Coulthard, Michael Schumacher, Kimi Raikonnen, mais également de Lewis Hamilton. Parmi les pilotes de légende ayant remporté une course depuis une position très éloignée au départ, difficile d’oublier l’impressionnant succès du Brésilien Rubens Barrichello lors du Grand Prix d’Allemagne en 2000 alors que ce dernier s’était élancé depuis la 18ème position sur la grille. Sans oublier également la plus grande remontée de l’histoire réalisée par John Watson en 1983 à Long Beach. Le Britannique signe la plus belle victoire de sa carrière en étant parti depuis la 22ème position !