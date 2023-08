F1 : C’est confirmé, il quitte Ferrari !

Arnaud De Kanel

Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé entre Laurent Mekies et Ferrari. Après quatre saisons et demie avec La Scuderia, le Français s'envole du côté d'AlphaTauri pour succéder à Franz Tost à la tête de l'écurie. Ferrari l'a officialisé juste avant le Grand Prix de Belgique.

Laurent Mekies ne terminera pas la saison avec Ferrari. Le Français a officiellement quitté les rangs de La Scuderia juste avant le Grand Prix de Belgique. Il repart avec 7 victoires dans la besace et une réputation très bien faite qui l'a propulsé à la direction d'AlphaTauri. Red Bull, qui gère l'écurie italienne, mise donc sur l'ingénieur de 46 ans pour relancer une formation en grandes difficultés. Il commencera sa nouvelle aventure le 1er janvier prochain tandis que Diego Ioverno lui succède chez Ferrari.

Mekies quitte Ferrari

« Toute l’équipe remercie Laurent Mekies pour sa grande contribution durant ces années. A partir du Grand Prix de Belgique, une partie des fonctions de Laurent sur le muret des stands sera assurée par Diego Ioverno, qui assumera le rôle de directeur sportif. Il sera responsable de toutes les questions sportives, ainsi que de la liaison avec la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile », écrit Ferrari dans son communiqué, avant d'ajouter.

F1 : Verstappen explose tout, Red Bull n'en revient pas https://t.co/GPdPqstoDi pic.twitter.com/8LpWSctE3Y — le10sport (@le10sport) August 1, 2023

Inverno le remplace