F1 : Coup de poker chez Ferrari

Pierrick Levallet

Après avoir manqué le titre la saison passée, Charles Leclerc vit une année délicate chez Ferrari. Le Monégasque pointe à la septième place du classement général, très loin de Max Verstappen. La Scuderia entend néanmoins inverser la tendance prochainement. Et Frédéric Vasseur se dit prêt à tenter quelques coups risqués pour y parvenir.

La saison dernière, Ferrari était un concurrent pour le titre. Charles Leclerc a longtemps tenu tête à Max Verstappen. Mais cette année, la Scuderia éprouve plus de difficultés. Et naturellement, le Monégasque en subit les conséquences. Le pilote de 25 ans pointe à la septième place du classement général, derrière son coéquipier Carlos Sainz Jr et avec 201 points de retard sur le leader Max Verstappen. Frédéric Vasseur assume d’ailleurs sa part de responsabilité.

«Charles et Carlos sont deux des meilleurs pilotes de la grille»

« Lors des deux dernières courses, nous n’avons pas été en mesure d’exploiter au maximum le potentiel de la SF-23, en raison d’une approche trop prudente et d’un trop grand nombre d’erreurs. Par conséquent, notre objectif pour le Grand Prix de Belgique, sur l’un des plus grands lieux de la Formule 1, est de revenir sur la voie que nous avons empruntée au Canada. Charles et Carlos sont deux des meilleurs pilotes de la grille, mais nous devons leur donner les bons outils pour exprimer leur talent » a lancé le patron de Ferrari, visiblement conscient que les deux pilotes ne sont pas suffisamment bien armés, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous devons accepter de prendre des risques»