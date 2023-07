F1 : Coup de tonnerre à venir chez Ferrari ?

Arnaud De Kanel

Encore décevante ce dimanche en Hongrie avec les 7ème et 8ème places de Charles Leclerc et de Carlos Sainz, Ferrari continue de stagner. Le changement de direction sportive avec l'arrivée de Frédéric Vasseur n'a finalement rien changé mais c'est finalement au niveau des pilotes que la Scuderia pourrait appuyer sur le bouton éjectable.

Ferrari n'a clairement pas les résultats qui étaient recherchés avant le début de la saison, ne pointe qu'à la 4ème place au championnat constructeurs et voit désormais McLaren arriver à toute vitesse derrière. De plus, l'ambiance ne serait pas au beau fixe entre Charles Leclerc et Carlos Sainz. L'attitude de l'Espagnol pose question d'autant plus qu'il ne semble pas se projeter sur l'avenir avec La Scuderia . La rumeur d'une possible arrivée chez Audi en 2026 croit au fil des semaines et elle se confirme même au vu des dernières rumeurs.

Albon pour remplacer Sainz ?

Il serait désormais question d'une arrivée d'Alex Albon chez Ferrari pour remplacer Carlos Sainz. Pour autant, Frédéric Vasseur assure le contraire. « Je ne sais pas d'où vient cette histoire. J'ai dirigé Albon dans le passé, et nous sommes amis. Si un journaliste me demande si Alex fait actuellement du bon travail, je répondrai oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis intéressé à le prendre. Je pense qu'Alex a également un contrat avec Williams pour 2024. L'équipe investit beaucoup, donc il n'y a pas de problème », a-t-il déclaré pour Motorsport.it . Il se focalisera sur l'avenir de ses deux pilotes en fin de saison.

«Ce n'est pas la première préoccupation»