F1 : Verstappen au sommet, Hamilton raconte son calvaire

Baptiste Berkowicz

Alors que Lewis Hamilton avait mis fin à une série de cinq pôles positions consécutives pour Max Verstappen, le Britannique a subi la loi du pilote Red Bull lors du Grand Prix de Hongrie. Au terme d'un départ plus que compliqué, le septuple champion du monde a dégringolé au classement et a vu son rival néerlandais filer sans soucis vers la victoire.

Lewis Hamilton aura à peine eu le temps de savourer. La pole position arrachée par le Britannique lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie aura été un rayon de soleil bien venu dans la saison 2023 de Mercedes mais vite obscurci par une prestation bien moins convaincante en course.

F1 : L’annonce de Red Bull qui relance la rivalité entre Verstappen et Hamilton https://t.co/ZdC6cFOKvM pic.twitter.com/ELDoC4Rjf4 — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

« Max était à l'intérieur, il m'a tassé vers l'extérieur...

Hamilton est revenu sur les talons de la Red Bull dans les ultimes boucles grâce à des gommes plus fraîches, mais rien n'y a fait. « L'envol initial n'était pas le pire que j'aie connu », analyse le Britannique auprès de Sky Sports F1 . « Mais il n'était manifestement pas aussi bon que celui de Max. J'ai eu un peu de patinage, puis Max était à l'intérieur, il m'a tassé vers l'extérieur et je me suis fait avoir par les deux McLaren. Alors ce n'était vraiment pas un super départ, ça rappelait un peu 2015 quand j'avais perdu la tête. »

« C'était vraiment stupéfiant que nous battions tout le monde en qualifications