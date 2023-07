F1 : Catastrophe pour Alpine, l’incroyable révélation d’Ocon

Hugo Chirossel

Alors que se tenait ce dimanche le Grand Prix de Hongrie, Alpine a vécu un nouveau week-end compliqué. Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été contraints d’abandonner dès le premier tour de course, à la suite d’un accrochage impliquant Daniel Ricciardo et Guanyu Zhou. Le siège d’Ocon s’est d’ailleurs cassé sous l’impact du choc.

Un nouveau week-end à oublier pour Alpine. Alors qu’ils s'élançaient respectivement de la 12e et 15e position sur la grille de départ, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont été contraints d’abandonner dès le premier tour du Grand Prix de Hongrie ce dimanche, à lui la suite d’un incident dans lequel étaient également impliqués Daniel Ricciardo et Guanyu Zhou. C’est le troisième double abandon pour Alpine cette saison, après ceux en Australie et en Grande-Bretagne. Au micro de Canal + , Esteban Ocon a livré ses premières impressions à la suite de cet accident.

« Le siège a cassé en deux avec l’impact »

Le pilote français a notamment rassuré sur son état de santé avec ce choc. « Ouais ça va pour l’instant, en tout cas à chaud. Le siège a cassé en deux avec l’impact. Donc c’était un impact violent quand je suis retombé au sol, ça c’est sûr. Tout va bien pour l’instant, je vais être checké par mon physio, par les docteurs donc ça devrait aller, il ne devrait pas y avoir de problème. Juste déçu, forcément, de faire si peu de tour. De se faire rentrer dedans comme ça, c’est les conséquences malheureusement de partir si loin dans le paquet. Tout le monde prend beaucoup de risques pour essayer de rentrer dans les points. Mais bon la course ne se finit pas en un virage, c’est un peu triste de voir ce qu’il s’est passé aujourd’hui », a déclaré Esteban Ocon.

Les deux Alpine au tapis ❌Zhou percute Ricciardo qui percute à son tour Ocon, qui percute à son tour Gasly 🤯🤯🤯#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/1IMxsJ6zSU — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 23, 2023

« C’est juste écoeurant »