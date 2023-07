F1 : Hamilton fait enrager Verstappen, il dézingue Red Bull

Baptiste Berkowicz

Alors qu'il restait sur cinq poles positions consécutives, Max Verstappen n'est pas parvenu à réaliser la passe de six lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie. C'est Lewis Hamilton qui s'est emparé de cette place de leader dans les derniers instants. Le Néerlandais n'a pas caché sa déception à propos de sa course.

Fin de série pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull a longtemps été le plus rapide lors de la dernière phase des qualifications du Grand Prix de Hongrie mais l'ultime assaut de Lewis Hamilton lui a coûté la pole position pour seulement trois millièmes de seconde.

« J'ai peiné tout le week-end à trouver un bon équilibre »

Max Verstappen est revenu sur ce qui s'est passé dans ce dernier run où il n'a pas amélioré sa référence initiale, échouant à 20 millièmes de celle-ci, le Néerlandais déplore des réglages qui ne lui donnent pas satisfaction, dans des propos relayés par Motorsport : « Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai peiné tout le week-end à trouver un bon équilibre. Chaque séance a été en dents de scie. Aujourd'hui aussi en qualifications. C'était vraiment difficile, en Q1 et en Q2, ne serait-ce que de me sentir confiant, d'attaquer vraiment les virages. J'ai trouvé que mon premier run de Q3 était relativement bon. Mais dans le second run, encore une fois, aucune sensation. J'ai essayé d'attaquer un petit peu plus, mais tu perds l'arrière, tu perds l'avant. Bref, nous sommes quand même deuxièmes, mais je pense que nous aurions dû être devant avec la voiture que nous avons, normalement. Mais jusqu'à présent ce week-end, je pense que nous n'avons pas répondu présent. »

« Nous sommes partis dans tous les sens »