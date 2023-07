F1 : Hamilton fait trembler Verstappen et jubile

Baptiste Berkowicz

Lewis Hamilton est de retour au premier plan. Le septuple champion du monde est parvenu à décrocher la pole position du Grand Prix de Hongrie en devançant dans les derniers instants, pour 0"003, Max Verstappen. Le pilote britannique n'avait plus connu tel résultat depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite en 2021. De quoi forcément l'enthousiasmer.

Lewis Hamilton n'a pas dit son dernier mot. Dix ans après sa première victoire avec Mercedes, et surtout au lendemain de déclarations pessimistes sur le niveau affiché par sa W14, le septuple champion du monde s'est hissé en pole position du Grand Prix de Hongrie.

F1 : Hamilton les rend fou pour son avenir https://t.co/mHW2mEcNRO pic.twitter.com/asy0rGNJa6 — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

« Nous avons poussé si fort pendant tout ce temps pour enfin décrocher une pole »

Une grande joie et un certain soulagement pouvaient être distinguées dans la voix de Lewis Hamilton au moment où il a appris la nouvelle par radio, après un an et demi de disette dans l'exercice où il est pourtant depuis longtemps le recordman. « J'ai vécu une année et demie de folie. J'ai perdu ma voix à force de crier dans la voiture. C'est une sensation incroyable. Je suis très reconnaissant d'être [en pole] parce que l'équipe a travaillé très dur. Nous avons poussé si fort pendant tout ce temps pour enfin décrocher une pole. C'est comme si c'était la première fois. »

« Je pense que cela montre que nous sommes sur la bonne voie »