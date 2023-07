F1 : Hamilton les rend fou pour son avenir

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton n'a toujours pas officiellement prolongé son contrat avec Mercedes. Bien qu'il assure que tout soit ficelé, le septuple champion du monde fait trainer un dossier qui tient en haleine une bonne majorité du paddock. A force, l'écurie allemande ne sait plus trop quoi dire sur ce sujet...

A un petit Grand Prix de la trêve estivale, Lewis Hamilton est dans une situation inconfortable et sujette au débat. En effet, les semaines passent et aucun communiqué officialisant un nouveau contrat avec Mercedes n'est publié. Le Britannique continue d'affirmer que tout est réglé tandis que son écurie se montre beaucoup plus évasive. Toto Wolff est même parfois gêné au moment de répondre aux questions des journalistes à ce sujet.

F1 : Red Bull le vire, Mercedes veut le sauver https://t.co/UZtGfWue1D pic.twitter.com/ZWgr6rjqPX — le10sport (@le10sport) July 22, 2023

Hamilton maintient le cap

Lewis Hamilton ne change pas sa ligne de conduite. Alors que l'on pouvait penser que sa prolongation serait officialisée à Silverstone, rien n'a été fait. Au moment de se rendre en Hongrie, il est resté fidèle à sa ligne de conduite en rassurant tout le monde sur son avenir. « On en est très, très près. Ça pourrait être annoncé à la fin de l'année. Il se pourrait que je vous fasse attendre ! Honnêtement, je n'ai pas plus d'informations à partager avec vous. Ça continue entre avocats sur des choses, ici et là. Je suis sorti des négociations depuis le début. Je voulais me concentrer sur toutes les autres choses que je menais. L'équipe a travaillé là-dessus en coulisses. Il n'y a plus rien à négocier. Juste des détails », confiait-il. Le septuple champion du monde veut donc continuer de faire patienter tout le monde car il attend peut-être des garanties sur sa future monoplace.

Mercedes veut lui offrir le titre