F1 : Red Bull le vire, Mercedes veut le sauver

Arnaud De Kanel

Ce week-end en Hongrie, Nyck de Vries ne sera pas au volant de l'AlphaTauri. Après 10 petits Grands Prix, les décideurs de Red Bull ont préféré évincer le Néerlandais afin de ramener de l'expérience avec Daniel Ricciardo. Mercedes souhaiterait profiter de cette situation en proposant un poste à de Vries.

Avant dernier Grand Prix avant la trêve estivale, celui de Hongrie marque le retour de Daniel Ricciardo au volant d'une monoplace. L'Australien remplace Nyck de Vries qui a connu un début de saison assez chaotique dans l'antichambre de Red Bull. Le Néerlandais vit très mal son licenciement mais il garde la cote auprès de Mercedes. En effet, l'écurie allemande aimerait le rapatrier en tant que pilote réserviste. Pour rappel, il occupait ce poste avant de rallier le giron Red Bull et AlphaTauri.

«Il m’a dit qu’il me tiendrait au courant de l’évolution de ses projets»

C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de Mercedes. « Je pense que Nyck cherchera plus qu’à devenir un pilote de simulateur, il voudra faire de la course. Je ne lui ai parlé que par texto et il m’a dit qu’il me tiendrait au courant de l’évolution de ses projets », a souligné le Britannique dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Satisfait de son travail lors de son passage chez Mercedes, il souhaite revoir Nyck de Vries mais il craint que le Néerlandais penche vers une autre discipline.

«Nous serions ravis de le retrouver dans ce rôle»