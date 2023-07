F1 : Alpine humiliée, ça peut tourner à la catastrophe

Arnaud De Kanel

L'écurie Alpine est en perdition totale. Malgré une encourageante troisième place à Monaco grâce à Esteban Ocon, la formation française n'avance pas convenablement dans son développement tandis que ses concurrentes se rapprochent des meilleures. Alpine coule dangereusement dans les bas fonds du classement.

C'est la panique chez Alpine ! En manque de résultats depuis plusieurs courses, l'écurie française reste sur un double abandon terrible à Silverstone qui a permis à McLaren de ravir la 5ème place du championnat constructeurs. Derrière Red Bull, Mercedes, Ferrari et la surprenante Aston Martin parviennent à se détacher. Alpine doit donc se battre pour une maigre cinquième place mais McLaren est donc de retour dans la danse tandis que Williams continue de s'améliorer. Pendant ce temps-là, l'écurie française n'avance plus...

Rossi remercié, ça bouge chez Alpine !

Un homme a fait les frais de ces mauvais résultats et il s'agit du directeur général Laurent Rossi. « Je tiens à remercier Laurent pour son engagement sans faille au cours de ces deux années à la tête d'Alpine. Laurent a posé une stratégie claire et ambitieuse pour la marque. Il a mis Alpine dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs à long terme. Alpine est désormais prête à entrer dans une nouvelle phase de son déploiement et à devenir une marque d'avenir », a commenté Luca de Meo, directeur général du groupe Renault, dans le communiqué d’Alpine. Une page qui se tourne donc au sein de l'écurie française. Assez pour retrouver des résultats ?

Gasly déterminé