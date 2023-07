F1 : La bombe est lâchée pour le remplaçant de Gasly

Arnaud De Kanel

Pour pallier au départ de Pierre Gasly chez Alpine, AlphaTauri avait décidé de remplacer le pilote français par Nyck de Vries. Mais le Néerlandais n'aura pas fait long feu puisque l'écurie italienne l'a déjà remercié.

Nyck de Vries n'y aura pas échappé. Incapable d'inscrire un seul point depuis le début de la saison, le remplaçant de Pierre Gasly chez AlphaTauri a été viré mardi dernier. « Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution au sein de la Scuderia AlphaTauri et je lui souhaite le meilleur pour l’avenir », confiait notamment Franz Tost à ce sujet. Le Néerlandais ne digère pas cette décision tandis que Daniel Ricciardo, son remplaçant, est un homme heureux.

de Vries allume Red Bull

Nyck de Vries n'a pas du tout apprécié le procédé de Red Bull (groupe propriétaire d'AlphaTauri) pour le licencier. « Je suis furieux. Le coup de fil d’Helmut Marko m’a complètement pris au dépourvu. Il m’avait toujours été dit que j’avais jusqu’à ma course nationale, à Zandvoort, en août, pour faire mes preuves. J’avais signé un contrat pluriannuel et ils m’avaient promis le deuxième baquet chez Red Bull en 2025. Au bout du compte, je ne devrais pas être surpris de la manière avec laquelle ils m’ont traité, conclut-il. Après tout, Red Bull a bien volé un huitième titre à Lewis Hamilton à Abou Dhabi il y a deux ans… », a-t-il déclaré aux médias italiens. A contrario, Daniel Ricciardo est aux anges.

«Il n'y avait donc aucun doute sur le fait que j'allais dire oui»