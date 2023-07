F1 : Après Gasly, le coup de tonnerre est confirmé !

Arnaud De Kanel

Comme pressenti depuis plusieurs jours, AlphaTauri a décidé d'écarter Nyck de Vries. Arrivé en début de saison pour pallier au départ de Pierre Gasly chez Alpine, le pilote néerlandais sera remplacé par Daniel Ricciardo jusqu'à la fin de la saison. Un nouveau bouleversement au sein de l'écurie italienne.

Bien qu'il affirmait ne pas se sentir menacé, Nyck de Vries s'est fait remercier par AlphaTauri. Le remue ménage se poursuit dans le garage de l'écurie italienne qui avait déjà perdu Pierre Gasly et qui se séparera de son directeur sportif Franz Tost à l'issue de la saison. La nouvelle est tombée dans la journée de mardi et elle profite à Daniel Ricciardo qui signe un retour aux affaires précipité après des tests extrêmement concluants chez Red Bull.

Ricciardo débarque chez AlphaTauri

A la différence de Nyck de Vries, l'Australien est aux anges. Quelques mois seulement après son départ de McLaren et son retour chez Red Bull en tant que troisième pilote, Daniel Ricciardo prendra place sur la grille en Hongrie. « Je suis ravi d’être de retour sur la piste avec la famille Red Bull », a déclaré l'ancien coéquipier de Max Verstappen.

«Je tiens à remercier Nyck pour sa précieuse contribution»