F1 : Red Bull craint une catastrophe pour l'avenir de Verstappen

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Max Verstappen fait le bonheur de Red Bull, avec qui il a d’ailleurs un contrat longue durée puisque les deux parties sont liées jusqu’en 2028. Mais le Néerlandais ira-t-il pour autant jusqu’au bout de son engagement ? Alors que Verstappen a déjà répété qu’il ne se voyait pas s’éterniser en Formule 1, chez Red Bull, on a quelques craintes concernant un possible départ plus rapide que prévu…

Au volant de sa Red Bull, Max Verstappen n’en finit plus d’écoeurer la concurrence. Ça a encore été le cas le week-end dernier au Grand Prix de Grande-Bretagne. Cela s’est soldé par une victoire du Néerlandais et cela pourrait continuer comme ça encore un moment. Alors que les autres écuries n’arrivent pas à combler leur retard sur Red Bull, Verstappen se dirige tout droit vers un 3ème titre de champion du monde et certainement plus à l’avenir. Mais jusqu’à s’arrêtera le pilote de 25 ans ? Au sein de son écurie, on révèle craindre un départ dans les années à venir.

F1 : Verstappen écrase tout, c'est légendaire ! https://t.co/I1n9VgYBVB pic.twitter.com/Rnpb18Yurl — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

« J’espère qu’il respectera son contrat »

Très bien chez Red Bull, Max Verstappen dispose d’un contrat jusqu’en 2028. Mais voilà que d’ici quelques saisons, la donne pourrait ne plus être la même. A partir de 2026, l’écurie autrichienne va faire avec de nouveaux moteurs. Et si cela avait un impact sur l’avenir de Verstappen ? Helmut Marko ne cache pas ses craintes. Rapporté par NextGen Auto , le dirigeant Red Bull a confié : « J’espère qu’il respectera son contrat, qui court jusqu’en 2028, jusqu’au bout. Mais qui sait ? Peut-être qu’un jour il viendra et dira « merci, c’est fini » ».

Quel avenir pour Verstappen ?