F1 : Hamilton à la retraite ? Il répond cash

Arnaud De Kanel

Bien qu'il éprouve des difficultés à piloter sa Mercedes, Lewis Hamilton affiche un niveau convaincant cette saison puisqu'il pointe à la quatrième place au championnat du monde des pilotes. Mais à 38 ans, il est forcément question de son avenir. Prendra-t-il sa retraite en fin d'année ? Le Britannique a donné sa réponse.

Lewis Hamilton n'a pas dit son dernier mot. Auteur d'une belle remontée qui lui a permis de monter sur le podium à Silverstone pour la 13ème saison consécutive, le septuple champion du monde montre de très belles choses. Il prouve également qu'il a tout à fait sa place en Formule 1 malgré le poids des années. En fin de contrat à l'issue de la saison, Lewis Hamilton assure qu'il va continuer avec Mercedes !

F1 : Un projet colossal prend forme https://t.co/rV7qdSqPRq pic.twitter.com/WeHrpvfb3g — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«Je veux retourner au sommet»

Le natif de Stevenage est plus déterminé que jamais et il se projette dans le futur avec l'écurie allemande. « J’ai bien plus de dévouement que j’en avais à l’époque ! Je pense que naturellement, lorsque vous êtes jeune, lorsque vous êtes au début de la vingtaine, c’est beaucoup plus facile car vous pouvez compter davantage sur votre capacité naturelle et il est plus facile d’être en forme. Je dois m’entraîner plus dur maintenant pour être autant en forme. Et à côté je travaille plus dur avec mes ingénieurs grâce à mon expérience. Je suis plus dévoué que je ne l’ai jamais été et j’ai faim. Oui, je veux retourner au sommet », a lancé Lewis Hamilton devant le public à Silverstone. Le Britannique n'a pas envie de s'arrêter là.

Hamilton et Mercedes sont «proches» d'un accord