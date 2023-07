F1 : Hamilton enchaine, il surpasse Schumacher

Arnaud De Kanel

Porté par une foule acquise à sa cause, Lewis Hamilton a réussi à arracher la troisième place à Silverstone. Le pilote britannique signe un nouvel exploit sur son Grand Prix de prédilection puisqu'il est monté sur le podium pour la 13ème fois consécutive.

Il n'y croyait pas mais pourtant, il l'a fait. Parti depuis la 7ème position sur la grille de départ au volant d'une monoplace Mercedes qu'il n'apprécie guère, Lewis Hamilton a refait son retard pour décrocher le podium à Silverstone. « Je ne l'ai pas fait, c'est le public qui l'a fait. Vous êtes le meilleur public ! J'ai senti l'énergie, le soutien et c'est pour ça qu'on est revenus. Je ne peux pas vous dire les mots que j'avais vraiment en tête à ce moment-là, mais c'était un de mes plus mauvais premiers tours depuis longtemps ! Mon départ était plus bon mais au virage 3, j'ai un peu bloqué l'arrière et je suis sorti large. Même chose aux virages 6 et 7 où c'était piégeux. J'ai essayé de me calmer et de ne rien faire d'erratique. Après ça, j'ai enfin trouvé mes repères mais les Ferrari étaient rapides donc ça n'a pas été facile de les reprendre », confiait le septuple champion du monde à l'arrivée. Grâce à ce résultat, il efface définitivement une trace de Michael Schumacher.

13 à la suite pour Hamilton !

Impuissant face à Max Verstappen, victorieux pour la sixième fois d'affilée cette saison, Lewis Hamilton a tout de même signé une performance historique qui le place encore un peu plus haut au panthéon de la Formule 1. Troisième à l'arrivée, le Britannique est donc monté sur la boite pour la 13ème année consécutive à Silverstone, depuis sa 2e place en 2010. Avant lui, Michael Schumacher avait enchainé 12 podiums d'une même course à trois reprises, à Saint-Marin, en Espagne et au Canada.

La Grande-Bretagne à l'honneur

Juste devant Lewis Hamilton, Lando Norris s'est hissé sur le podium pour la 7ème fois de sa carrière. Le pilote McLaren ainsi que son homologue de chez Mercedes ont brisé la série noire. En effet, la Grande-Bretagne n'avait plus placé deux de ses représentants sur le podium à domicile depuis 1999. Cette année-là, David Coulthard s'était imposé devant Eddie Irvine.