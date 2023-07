F1 : Face à Hamilton, Verstappen veut briser la malédiction

Arnaud De Kanel

Au fil des saisons, le Grand Prix de Grande-Bretagne est devenu un passage obligé du calendrier. Et lorsque l'on parle de cette course, nous sommes obligés d'évoquer Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde connait Silverstone sur le bout de ses doigts.

Il y a des Grand Prix beaucoup plus mythiques que d'autres en Formule 1, celui de Grande-Bretagne en fait partie. Avec le Grand Prix d'Italie, il s'agit des deux seules épreuves à avoir toujours figuré au calendrier du championnat du monde depuis 1950. Disputé à Silverstone, Aintree et encore Brands Hatch, il a parfaitement résisté à toutes les révolutions orchestrées par la FIA. Et s'il y a bien un nom à retenir quand on parle de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, c'est celui de Lewis Hamilton.

8 victoires à la maison pour Hamilton

Avec une telle longévité dans le calendrier, cette course a vu bon nombre de légendes s'imposer. Un homme a gagné plus que n'importe qui : Lewis Hamilton. Le natif de Stevenage compte huit succès à Silverstone. « C’est le meilleur grand prix de la saison pour moi. J’ai tellement de souvenirs ici. Je me rappelle mes passages sur ce tracé quand j’étais plus jeune. Je suis venu voir les F1 à 13 ou 14 ans avec McLaren (ndlr : Hamilton faisait déjà partie de la filière jeunes pilotes de l’équipe). Je me trouvais à l’arrière du garage. Je rêvais de me retrouver un jour dans la voiture », concède-t-il. Une histoire d'amour partagée entre ce GP et le pilote donc. Outre Hamilton, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher ou encore Fernando Alonso se sont déjà imposés en Grande-Bretagne à contrario de Max Verstappen, toujours à la recherche de son premier succès.

Le palmarès du GP de Grande-Bretagne

- 8 victoires : Lewis Hamilton (2008 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2019 · 2020 · 2021)



- 5 victoires : Jim Clark (1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1967), Alain Prost (1983 · 1985 · 1989 · 1990 · 1993)



- 4 victoires : Nigel Mansell (1986 · 1987 · 1991 · 1992)



- 3 victoires : Jack Brabham (1959 · 1960 · 1966), Niki Lauda (1976 · 1982 · 1984), Michael Schumacher (1998 · 2002 · 2004)



- 2 victoires : José Froilán González (1951 · 1954), Alberto Ascari (1952 · 1953), Stirling Moss (1955 · 1957), Jackie Stewart (1969 · 1971), Emerson Fittipaldi (1972 · 1975), Jacques Villeneuve (1996 · 1997), David Coulthard (1999 · 2000), Fernando Alonso (2006 · 2011), Mark Webber (2010 · 2012), Sebastian Vettel (2009 · 2018)



- 1 victoire : Giuseppe Farina (1950), Juan Manuel Fangio (1956), Tony Brooks (1957), Peter Collins (1958), Wolfgang von Trips (1961), Joseph Siffert (1968), Jochen Rindt (1970), Peter Revson (1973), Jody Scheckter (1974), James Hunt (1977), Carlos Reutemann (1978), Clay Regazzoni (1979), Alan Jones (1980), John Watson (1981), Ayrton Senna (1988), Damon Hill (1994), Johnny Herbert (1995), Mika Häkkinen (2001), Rubens Barrichello (2003), Juan Pablo Montoya (2005), Kimi Räikkönen (2007), Nico Rosberg (2013), Carlos Sainz Jr. (2022)