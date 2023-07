F1 - Mercedes : L’heure de la délivrance pour Hamilton ?

Arnaud De Kanel

Place au 10ème Grand Prix de la saison ce week-end. Après être passé sur les terres de Red Bull la semaine dernière à Spielberg, le paddock se retrouve sur celles de Lewis Hamilton, à Silverstone. A la recherche de sa première victoire depuis le 5 décembre 2021, le Britannique veut briser cette série noire à domicile.

Sans surprise, le GP d'Autriche a une nouvelle fois couronné Max Verstappen. Le double champion du monde s'est baladé, porté par une foule acquise à sa cause. Ce week-end, cela risque d'être bien différent. En effet, la F1 retrouve Silverstone, le fief de son rival Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes sera dans l'écrin idéal pour enfin renouer avec la victoire.

Enfin une victoire pour Hamilton ?

Silverstone est le circuit de référence de Lewis Hamilton. En 16 participations, il est monté sur le podium à 12 reprises, réalisant 7 pole position pour 8 victoires, un record absolu. C'est sur ce circuit qu'il comptabilise le plus de points dans sa carrière avec 274 unités. On ne peut donc pas faire mieux que le septuple champion du monde. Il ne partira pas favori mais il peut être totalement transcendé. La disette qui dure depuis le GP d'Arabie saoudite 2021 pourrait toucher à sa fin, du moins, il n'y a pas meilleur endroit pour l'achever.



Il faudra être prêt dès vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , de 13h30 à 14h30 puis de 17h à 18h, avant de la troisième et dernière samedi sur la même chaine à partir de 12h30. Les choses sérieuses débuteront à 16h avec les qualifications, toujours sur Canal+ Sport . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 16h sur la chaine cryptée. En course, les pilotes devront couvrir 306,332km, soit 52 tours de 5,891km sur le circuit de Silverstone et ses 18 virages

Le programme complet à Silverstone