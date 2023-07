F1 : L’incroyable remontée d’Hamilton

Arnaud De Kanel

L'escale autrichienne est terminée pour le paddock qui se rend désormais en Grande Bretagne afin d'y disputer le Grand Prix de Silverstone. En 2018, sur ses terres, Lewis Hamilton avait été accidenté dès le départ mais il avait pourtant terminé deuxième à la faveur d'une remontée exceptionnelle.

Le Grand Prix de Silverstone est un incontournable du calendrier. Dans le passé, il a été le théâtre de nombreux exploits comme en 2018. Ce jour-là, le régional de l'étape, Lewis Hamilton, était poussé par 140 000 spectateurs amassés dans les tribunes pour le soutenir. Le Britannique avait soif de revanche. Il sortait d'un abandon en Autriche une semaine plus tôt mais il était inconcevable pour lui de ne pas briller à Silverstone. Son week-end de course avait parfaitement débuté puisqu'il avait signé la pole position la veille. Mais au départ, tout avait basculé.

Hamilton rate son envol et réalise une folle remontée

La pression sur ses épaules était énorme et étonnamment, il avait cédé. En 2018, à Silverstone, Lewis Hamilton s'était manqué à l'extinction des feux, ce qui avait profité à Sebastian Vettel qui l'avait doublé. L'Anglais s'était retrouvé sous la menace de Kimi Räikkönen qui l'avait attaqué par l'intérieur au freinage de Village. Le Finlandais avait bloqué ses roues et par mégarde, avait touché la Mercedes du Britannique qui s'était retrouvé un tête à queue sur le dégagement, repartant dernier. Un départ chaotique pour Lewis Hamilton qui n'avait pourtant pas abdiqué. Remonté au treizième rang au bout du 4ème tour, Sir Lewis venait d'entamer son incroyable remontée. Au 10ème tour, porté par une foule en délire, il avait déjà gagné 12 places ! Insuffisant pour rattraper Sebastian Vettel, auteur de sa 51ème victoire en carrière.

«A la fin, j'étais vidé»