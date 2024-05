Mercato : Le PSG rate un transfert historique !

Pierrick Levallet

En plus de chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé, le PSG souhaite aussi mettre la main sur de nouvelles pépites pour préparer l'avenir. Luis Campos aurait ainsi coché le nom d'Estevao Willian sur sa liste. Mais le prodige de Palmeiras devrait rejoindre Chelsea cet été dans ce qui devrait être un transfert historique.

Le mercato devrait être assez animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale va naturellement chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé, mais pas seulement. Les dirigeants parisiens entendent également miser sur la réputation de Luis Campos pour dénicher de nouveaux talents afin de préparer l’avenir. Le conseiller football du PSG regarderait notamment du côté du Brésil.

Estevao Willian va échapper au PSG

En effet, Luis Campos aurait coché le nom d’Estevao Willian sur sa liste. Surnommé Messinho en référence à Lionel Messi, le prodige de Palmeiras devrait néanmoins rejoindre Chelsea. Les Blues se seraient alignés sur les exigences du club brésilien et devraient ainsi lâcher 65M€ pour mettre la main sur le crack de 17 ans.

Chelsea va boucler un transfert légendaire