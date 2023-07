F1 : Coup dur pour Hamilton, Mercedes lâche un terrible aveu

Arnaud De Kanel

Lewis Hamilton a vécu une terrible désillusion au Grand Prix d'Autriche. Le septuple champion du monde a éprouvé de grosses difficultés à piloter sa monoplace et il a du se contenter d'une maigre huitième place. Toto Wolff, le patron de Mercedes, est abattu et accuse le coup.

La victoire est une nouvelle fois revenue à Max Verstappen dimanche sur le Red Bull Ring. Malgré deux podiums consécutifs, Lewis Hamilton n'a pas enchainé en Autriche. Le Britannique était très remonté après son écurie aussi bien en course qu'à l'arrivée. Seulement huitième, Hamilton est encore très loin des Red Bull. Toto Wolff reconnait que le week-end de Mercedes a viré au fiasco.

F1 : Hamilton s'inquiète et détruit Mercedes https://t.co/bns4rd6t2g pic.twitter.com/p5T8vAPlHl — le10sport (@le10sport) July 2, 2023

«Une grosse claque»

L'Autrichien a fait un terrible aveu qui ne présage rien de bon pour la suite. « La voiture n’avait pas de rythme. C’est une journée qui nous a fait mal, je dirais, car nous étions dans une bonne dynamique de progression, et quand vous prenez une telle journée dans la face, ça fait mal. C’est une grosse claque. Il n’y avait pas encore de rythme et nous n’avons aucune idée pourquoi. Je pense qu’au moment où vous commencez à glisser avec ces pneus, que ce soit au freinage ou dans les virages, vous n’avez plus aucune adhérence. C’est ce qui s’est passé, mais pourquoi ? Nous verrons évidemment ça en détails à l’usine », a reconnu le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Toto Wolff est déçu dans la globalité.

«Le week-end a été difficile dans l’ensemble»