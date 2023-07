F1 - Mercato : Mercedes met les choses au clair pour Schumacher

La rédaction

Viré de l'écurie Haas en fin de saison dernière, Mick Schumacher a rebondi chez Mercedes. Le pilote allemand est le troisième homme des Flèches d'Argent et il apporte satisfaction à sa nouvelle formation. Il se murmure qu'il pourrait remplacer Logan Sargeant chez Williams mais Toto Wolff veut le garder.

Mick Schumacher a l'air épanoui chez Mercedes. L'ancien pilote Haas a trouvé une porte de sortie prestigieuse et inespérée au vu de sa première saison chaotique en F1. Toto Wolff a décidé de lui faire confiance en lui proposant de devenir le pilote réserve de son écurie. Schumacher est sérieux et son travail est souvent loué par Lewis Hamilton et George Russell. Déçue des performances de Logan Sargeant, l'écurie Williams aimerait le recruter avant la fin de la saison. Toto Wolff ferme la porte à un départ car il estime que Mick Schumacher est essentiel dans le développement de Mercedes.

Wolff loue Schumacher

« Je pense que quiconque le veut aurait un bon pilote. Nous avons un pilote de Formule 1 mature, performant et expérimenté dans l’équipe pour nous soutenir. A la fois dans le simulateur et avec ses retours d’information. Sur certaines courses européennes, c’est un énorme avantage d’avoir quelqu’un comme ça assis dans le simulateur le vendredi soir et travaillant sur les données pour le samedi », a déclaré le patron de Mercedes dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Toto Wolff préfère le garder sous le coude en cas de problème avec Lewis Hamilton ou George Russell.

«Nous avons un gars formidable qui peut bien conduire»