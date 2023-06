F1 : Hamilton veut résister à Verstappen

Arnaud De Kanel

Vainqueur de son sixième Grand Prix en huit disputés cette saison, Max Verstappen écrase la concurrence et entre un peu plus dans l'histoire de son sport. Bine évidemment, il chasse tous les plus prestigieux records de la Formule 1, détenus en majorité par Lewis Hamilton. Le Britannique n'a pas dit son dernier mot et il compte bien défendre ses marques historiques.

Double champion du monde en titre, Max Verstappen se dirige sereinement vers un troisième titre consécutif. Avec son nouveau succès dimanche à Montréal, le Néerlandais a égalé Ayrton Senna au nombre de victoires en Formule 1 avec 41 succès. Le record est détenu par Lewis Hamilton qui compte 103 victoires en carrière. Verstappen en est encore loin mais à ce rythme-là, tout peut aller très vite. Le septuple champion du monde veut encore résister.

F1 : Red Bull l'annonce, Verstappen va marquer l'histoire https://t.co/jLnr3EjwwT pic.twitter.com/lK7cxul7Ve — le10sport (@le10sport) June 21, 2023

«Les records sont là pour être battus»

« J’espère qu’au cours de la dernière période de ma carrière, nous aurons des courses plus serrées. Max a une longue carrière devant lui, il peut donc absolument battre mes records. Les records sont là pour être battus. Il a une équipe extraordinaire. Mais nous devons travailler plus dur pour essayer de continuer à améliorer les miens ! », a confié Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Je m’efforce d’amener la voiture là où elle doit être pour que nous puissions le ralentir»