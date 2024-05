Mercato : Mbappé s’en va, grande nouvelle pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG va perdre Kylian Mbappé, mais visiblement pas son grand pote Achraf Hakimi. En effet, alors que le capitaine de l’équipe de France va plier bagage cet été, le défenseur marocain a publiquement lié son avenir au Paris Saint-Germain et ne cacherait absolument pas son attachement au club de la capitale en coulisses. Une prolongation de son contrat ne serait pas à écarter.

Kylian Mbappé a mis un terme à son aventure de sept ans avec le PSG le 10 mai dernier par le biais d’une vidéo de quatre minutes publiée sur ses réseaux sociaux. Cette annonce a eu lieu 48 heures avant sa dernière au Parc des princes en tant que joueur du Paris Saint-Germain contre le Toulouse FC (1-3). Le lundi 13 mai avait lieu la traditionnelle cérémonie des Trophées UNFP au pavillon d’Armenonville au cours de laquelle Mbappé a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 pour la cinquième fois consécutive.

«Mbappé ? Nous, on est encore à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris»

Dans le cadre de cette soirée des Trophées UNFP, Achraf Hakimi s’exprimait au micro de Prime Video sur le départ du PSG de son grand ami et bientôt ex-coéquipier Kylian Mbappé. « Tout le monde savait que Kylian (ndlr Mbappé) allait partir. Je lui souhaite le meilleur pour le futur. Nous, on est encore à Paris et on doit penser au meilleur pour Paris ».

Hakimi est attaché au club, le PSG prépare une prolongation de contrat ?