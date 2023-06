F1 : Red Bull l'annonce, Verstappen va marquer l'histoire

Pierrick Levallet

Avec une nouvelle victoire au Canada ce dimanche, Max Verstappen est un peu plus entré dans l'histoire de la F1. Mais le pilote néerlandais pourrait bien finir la saison de manière historique avec Red Bull. L'écurie autrichienne pourrait bien rafler toutes les victoires cette année si elle continue sur sa lancée. Christian Horner estime d'ailleurs que son équipe est en mesure de réaliser un tel exploit.

Ce dimanche, Max Verstappen a inscrit une nouvelle victoire à son palmarès. Le pilote de Red Bull s’est imposé lors du Grand Prix du Canada, signant son quatrième succès consécutif et rejoignant ainsi le légendaire Ayrton Senna dans l’histoire de la F1. De son côté, l’écurie autrichienne a raflé toutes les victoires jusqu’à présent (6 pour Verstappen, 2 pour Pérez). Si Red Bull continue sur sa lancée, elle pourrait bien devenir la première équipe à remporter tous les Grand Prix d’une même saison.

F1 : Mercedes fait une énorme annonce, Verstappen peut souffler https://t.co/niH4WFmAuX pic.twitter.com/GnNujKLIP9 — le10sport (@le10sport) June 20, 2023

Vers une saison historique pour Red Bull ?

Christian Horner estime d’ailleurs que l’écurie autrichienne est parfaitement en mesure de réaliser un tel exploit. « Pouvons-nous gagner toutes les courses ? Oui. Allons-nous le faire ? Qui sait, car il y a tellement de variables dans ce sport » a confié le patron de Red Bull au micro de Sky Sports après le Grand Prix du Canada.

Verstappen est intouchable

Jusqu’à présent, Red Bull n’a pas vraiment été inquiétée par les autres écuries. Leader du championnat des pilotes, Max Verstappen règne d’une main de maître. Si Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso aimeraient le faire tomber, les voitures de Mercedes et d’Aston Martin ne sont pas suffisamment performantes pour le moment pour espérer suivre les Red Bull du Néerlandais et de Sergio Pérez. L’écurie autrichienne semble intouchable pour le moment, et cela pourrait bien permettre à Max Verstappen de laisser un trace indélébile dans l’histoire de la F1. Déjà double champion du monde, le pilote de 25 ans file tout droit vers un troisième sacre mondial. Et il pourrait bien terminer l’année avec un record historique.