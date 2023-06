F1 : Énorme crash chez Mercedes, il déballe tout

Pierrick Levallet

Alors qu'il se battait pour une place sur le podium au Canada ce dimanche, George Russell a vu sa course virer au fiasco. Le pilote de Mercedes a heurté fortement un mur et a donc été contraint à l'abandon. Le Britannique est d'ailleurs revenu en détails sur son crash à Montreal.

Si le Grand Prix du Canada s’est excellemment bien passé pour Lewis Hamilton ce dimanche, la course n’a pas été la même pour George Russell. Alors qu’il se battait avec Fernando Alonso pour la troisième place, le Britannique est parti à la faute à la sortie du virage 8 et a heurté assez fortement le mur à sa droite. Résultat, le pilote de 25 ans a causé d’importants dégâts à sa voiture et a ruiné son Grand Prix. Le coéquipier de Lewis Hamilton a d’ailleurs expliqué en détails les raisons de son crash à Montreal.

«J’ai pensé que c’était fini»

« Je suis sorti un peu large dans le virage 8. Je savais que j’allais heurter le vibreur, mais je ne m’attendais pas à ce que le vibreur saucisse réagisse aussi violemment. L’instant d’après, j’étais dans les airs. Quand j’ai atterri, j’ai perdu l’arrière et je me suis retrouvé dans le mur. Tout s’est passé très soudainement. Pour être honnête, j’ai pensé que c’était fini. J’ai été surpris que nous ayons réussi à continuer. J’ai appris à Silverstone qu’il ne faut pas s’arrêter trop tôt. C’est une pilule difficile à avaler, mais c’est le sport. Une petite erreur et vous êtes puni. La voiture n’était pas parfaite à 100 % après le ravitaillement, mais elle était suffisamment bonne pour être pilotée » a confié George Russell dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous ne nous attendions pas à être dans cette position»