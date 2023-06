F1 : C’est annoncé, Hamilton et Alonso veulent faire tomber Verstappen

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix du Canada, Max Verstappen est un peu plus entré dans l'histoire. Le pilote de Red Bull s'est de nouveau imposé, rejoignant Ayrton Senna au nombre de succès en F1. Le Néerlandais a notamment livré une belle bataille avec Fernando Alonso et Lewis Hamilton pendant la course. Et il n'a pas manqué de revenir respectueusement dessus, même s'il est conscient que ses deux adversaires veulent le faire tomber.

Ce dimanche, Max Verstappen a décroché une nouvelle victoire. Le pilote de Red Bull s’est imposé lors du Grand Prix du Canada, devant Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Avec ce nouveau succès, le Néerlandais a rejoint la légende Ayrton Senna et a creusé un peu plus l’écart avec Sergio Pérez au classement des pilotes. Après la course, Max Verstappen en a profité pour revenir sur sa bataille avec Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Et il s'est montré très respectueux envers ses adversaires, qui sont considérés comme des légendes de la F1.

«Courir contre eux est probablement la meilleure chose qui soit»

« Hamilton et Alonso ? Il y a 10 ans, je n’étais pas sur la grille de départ, alors... Non, je me souviens, à l’époque, je regardais ces deux-là déjà en Formule 1 courir l’un contre l’autre. Alors, bien sûr, je suis très heureux, maintenant que je suis aussi en Formule 1. Courir contre eux est probablement la meilleure chose qui soit » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Ils voudraient certes qu’on échange nos positions !»