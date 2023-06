F1 : Hamilton peut surpasser Schumacher

Arnaud De Kanel

En 317 Grands Prix disputés, Lewis Hamilton garde une attache particulière pour certains circuits. C'est notamment le cas du circuit Gilles-Villeneuve qui accueille le GP du Canada où le Britannique s'est imposé à sept reprises en carrière. En cas de nouveau succès ce dimanche, il dépasserait Michael Schumacher au palmarès de la course canadienne.

« Je rentrais, et je disais ’envoyez-moi en piste, maximisons le temps passé dehors’, mais j’ai adoré piloter le circuit, c’est génial. Dès que vous quittez la voie des stands, vous vous dites que c’est dingue. La voiture était bonne mais il y a encore du travail », déclarait Lewis Hamilton à la fin de la seconde séance d'essais libres. Le septuple champion du monde a retrouvé l'un des circuits qu'il affectionne le plus et ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il a signé le meilleur temps de ces EL2. Au Canada, Lewis Hamilton est tout simplement le maitre des lieux et il pourrait réaliser un nouvel exploit dimanche.

Hamilton et Schumacher intouchables au Canada

Lewis Hamilton et Michael Schumacher sont les deux pilotes les plus titrés de l'histoire de la Formule 1 et logiquement, ils co-détiennent bon nombre de records. Au GP du Canada, les deux légendes ont connu la victoire à sept reprises. Une partie de leur légende s'est écrite à Montréal. C'est au Canada que Lewis Hamilton a signé sa première pole position et qu'il a remporté son premier Grand Prix en carrière en 2007. Michael Schumacher pourrait déjà compter une victoire de plus que le britannique si son frère, Ralf, n'avait pas pris le dessus sur lui en 2001. Derrière Hamilton et Schumacher, seuls Nelson Piquet, Ayrton Senna, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Alan Jones et Sebastian Vettel comptent plus d'une victoire au Canada.

F1 : La passe de 4 pour Verstappen ? https://t.co/PFjsqDtc2i pic.twitter.com/gcM8H0f7UU — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Le palmarès complet du GP du Canada

- 7 victoires : Michael Schumacher et Lewis Hamilton



- 3 victoires : Nelson Piquet



- 2 victoires : Ayrton Senna, Jacky Ickx, Jackie Stewart, Alan Jones, Sebastian Vettel



- 1 victoire : Jack Brabham, Denny Hulme, Peter Revson, Emerson Fittipaldi, James Hunt, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve, Jacques Laffite, René Arnoux, Michele Alboreto, Nigel Mansell, Thierry Boutsen, Gerhard Berger, Alain Prost, Jean Alesi, Damon Hill, Mika Häkkinen, Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Robert Kubica, Jenson Button, Daniel Ricciardo, Max Verstappen