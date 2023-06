F1 : Terrible annonce pour Mercedes, Alpine va adorer

Arnaud De Kanel

Le sourire est de retour dans le garage Mercedes. Après des débuts contrastés, l'écurie allemande a peut-être trouvé la bonne formule. Lewis Hamilton et George Russell sont tous les deux montés sur le podium à Barcelone. Qu'en sera-t-il à Montréal ce week-end ? Andrea Shovlin émet beaucoup pus de réserves et il se méfie particulièrement d'Alpine.

Huitième rendez-vous de la saison de Formule 1 ce week-end à Montréal à l'occasion du GP du Canada. Après un retentissant double podium à Barcelone, l'écurie Mercedes sera forcément très attendue. Lewis Hamilton et George Russell devront confirmer les bonnes impressions laissées en Catalogne sur le circuit Gilles Villeneuve. Andrea Shovlin, le directeur de l'ingénierie en course de Mercedes, est beaucoup moins confiant. Le Russe estime que le tracé ne risque pas de bénéficier à la W-14. Alpine pourrait donc en profiter.

«Le Canada sera probablement un plus grand défi»

« Le fait est que le kit de mise à jour fonctionne très bien sur des circuits comme Barcelone avec beaucoup de performances à haute vitesse. Nous avons été meilleurs sur les circuits rapides et les pistes limitant le train avant. Au final, nous avons obtenu un très bon équilibre et un très bon rythme de course. Maintenant, là où nous allons aller la semaine prochaine, à Montréal, c’est un circuit très différent. Il y a plus de virages à basse vitesse, pas mal de lignes droites à fond. Nous nous attendons à un plus grand défi. Nous ne pensons pas y aller pour talonner Red Bull. Nous sommes conscients que le Canada sera probablement un plus grand défi que le dimanche que nous venons de passer à Barcelone », a confié Andrea Shovlin dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il concède volontiers qu'Alpine pourrait se mêler à la lutte.

«Alpine semble avoir rejoint ce groupe»