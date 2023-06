F1 : Hamilton passe aux aveux, Verstappen peut souffler

Pierrick Levallet

Lors du dernier Grand Prix, en Espagne, Lewis Hamilton a obtenu un excellent résultat. Le Britannique a terminé deuxième et a montré que le travail de Mercedes avait porté ses fruits. Néanmoins, le septuple champion du monde est conscient que Max Verstappen sera très compliqué à aller déloger cette année au vu des performances de la voiture de Red Bull.

Après un début de saison délicat, Lewis Hamilton a fini par obtenir un excellent résultat en Espagne. Le septuple champion du monde a terminé à la deuxième place, derrière Max Verstappen. Si Mercedes poursuit sur sa lancée au niveau du développement de sa voiture, le Britannique pourrait être en mesure d’aller mettre des bâtons dans les roues du pilote de Red Bull. Malgré tout, Lewis Hamilton sait parfaitement que Max Verstappen sera compliqué à déloger au vu des performances de sa monoplace.

«Nous ne nous battons pas pour la victoire»

« Max Verstappen et sa Red Bull ? Une fois que vous avez pris le contrôle de la voiture et qu’elle fonctionne dans cette fenêtre, et qu’elle est cohérente, il est beaucoup plus facile de la mettre dans cette configuration. Lorsque vous êtes avec une voiture comme la mienne, par exemple, vous essayez tout, toutes les configurations et combinaisons différentes pour essayer d’obtenir un peu plus de performance. Mais quand vous avez la performance en main, vous n’avez pas nécessairement à faire des choix risqués tout le temps pour obtenir ce demi dixième. Vous n’avez pas besoin de serrer la carrosserie au maximum, de mettre le moteur à la limite de la température parce que vous avez un peu d’espace pour respirer. Ensuite, vous n’avez pas besoin de pousser les pneus aussi fort, vous pouvez donc lever le pied et rouler en roue libre un peu plus, ce qui signifie en fin de compte des relais plus longs » a d’abord confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous arrivons avec l’espoir de trouver un peu de magie dans le week-end»