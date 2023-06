F1 : Hamilton veut faire tomber Verstappen, la grande annonce

Pierrick Levallet

Arrivé en F1 en 2007, Lewis Hamilton est aujourd'hui l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. Le Britannique a remporté sept titres mondiaux au cours de sa carrière et a égalé le record de Michael Schumacher. Toutefois, le pilote de 38 ans a toujours faim de victoires et espère aller rafler une huitième couronne en battant Max Verstappen dans les années à venir.

Du haut de ses 38 ans, Lewis Hamilton jouit d’une grande expérience en F1. Le Britannique a été sacré champion du monde à sept reprises au cours de sa carrière, ex-aequo avec le légendaire Michael Schumacher. Tout n’a néanmoins pas été tout rose dans la carrière de Lewis Hamilton. Avant de connaître la gloire avec l’écurie allemande, il a connu quelques difficultés avec McLaren. Et depuis 2022, rien ne va plus non plus pour lui chez Mercedes. Mais malgré tout, le pilote de 38 ans se dit satisfait de son parcours.

«Je n’étais même pas sûr d’arriver en F1»

« A travers les hauts et les bas, je pense que c’est un parcours assez incroyable. En 2006, je n’aurais jamais pensé être plusieurs fois champion du monde. Je n’étais même pas sûr d’arriver en F1. Chaque seconde et chaque décision que je prenais sur la piste, dans mon esprit, était le facteur décisif pour savoir si j’aurais l’opportunité et si la porte serait ouverte pour moi, pour que je puisse entrer dans la cour des grands. C’est la seule chose sur laquelle je me concentrais chaque jour quand je courais, chaque kilomètre que je faisais, en pensant à franchir la ligne et à la manière dont je pouvais convaincre Ron Dennis de me donner une chance » a expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je me sens toujours aussi incroyablement avide de victoire»