F1 : Coup de poker signé Hamilton, c’est totalement validé

Dans le dur la saison passée chez Mercedes, Lewis Hamilton vivait un début d'année similaire en 2023. Mais pour le Grand Prix d'Espagne, tout a changé. L'écurie allemande a apporté quelques changements à sa voiture qui ont fini par faire la différence. Mais ces évolutions, Mercedes les devrait en grande partie au septuple champion du monde.

Après une saison délicate, Mercedes était toujours dans le dur en ce début d’année 2023. Mais à Barcelone, l’écurie allemande semble avoir trouvé la formule gagnante. Lewis Hamilton et George Russell ont terminé à la deuxième et troisième place lors du Grand Prix d’Espagne, inscrivant ainsi de précieux points pour Mercedes. Afin de revenir aux sommets, l’équipe dirigée par Toto Wolff a entamé de nombreux changements pour obtenir une voiture plus performante. Et les paris de Mercedes semblent avoir payé au vu des résultats des deux Britanniques. Certains ont d’ailleurs validé ces changements majeurs.

« L’évolution de Mercedes à Barcelone ? Je pense que c’est une bonne chose, parce qu’ils ont montré en course qu’ils ont dépassé la menace d’Aston Martin et de Ferrari. Sur un circuit où la capacité de la voiture à prendre soin de ses pneus, à avoir un bon équilibre aérodynamique et de bonnes performances aérodynamiques est mise à l’épreuve, elle a montré un bon potentiel. Barcelone est l’un des endroits où la performance pure, l’ensemble aérodynamique et la capacité à obtenir l’équilibre et à être bon avec les pneus sont cruciaux, c’est pourquoi les Red Bull ont été si dominantes, du moins celle de Max [Verstappen] l’a été ! Je pense donc qu’il y a des signes encourageants pour Mercedes » a ainsi expliqué Damon Hill dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

