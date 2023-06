F1 : «Une vraie fusée», Hamilton le fait halluciner

Hugo Chirossel

Mercedes a retrouvé des couleurs le week-end dernier lors du Grand Prix d’Espagne. L’écurie allemande a réalisé un double podium avec les deuxième et troisième places de Lewis Hamilton et George Russell. La vitesse de leur monoplace a d’ailleurs énormément surpris Lance Stroll, qui s’attendait à avoir la voiture la plus forte après celle des Red Bull.

« J’espère que tout le monde à l’usine et à la maison est fier du travail extraordinaire qui a été accompli . » Lewis Hamilton était très satisfait dimanche dernier, à l’issue du Grand Prix d’Espagne. Le septuple champion du monde a terminé sur la deuxième marche du podium, derrière Max Verstappen. Un excellent résultat pour Mercedes, d’autant plus que George Russell a lui aussi fini sur le podium, à la troisième position.

« Je ne sais pas où ils ont trouvé ce rythme »

Lance Stroll, sixième à l’arrivée, ne s’attendait pas à ce que les Mercedes soient aussi rapides à Barcelone : « [Mercedes] avait une vraie fusée. Je ne sais pas où ils ont trouvé ce rythme. Je m'attendais à ce que nous ayons la voiture la plus forte après la Red Bull. Je m'y attendais après toutes les courses de cette année. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avions beaucoup de dégradation et nous avions du mal à trouver notre rythme par rapport à Mercedes et Ferrari. Red Bull est dans une autre catégorie. Nous n'avions tout simplement pas la main », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Ils semblaient avoir une très bonne voiture »