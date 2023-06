F1 : Surclassé par Alonso, il peut craindre le pire

Arnaud De Kanel

L'écurie Aston Martin est de retour sur le devant de la scène cette saison. Celui qui exploite le mieux cette AMR-23 est Fernando Alonso. Le vétéran espagnol fait preuve d'une régularité à toute épreuve et semble bine parti pour continuer l'aventure. De son côté, Lance Stroll peut commencer à se méfier sérieusement.

La surprise de ce début de saison en Formule 1 vient d'Aston Martin. Aux abois depuis plusieurs années, l'écurie britannique retrouve des couleurs grâce à Fernando Alonso. Le double champion du monde est impressionnant depuis son arrivée et il pointe à la troisième place du championnat du monde avec 99 points, loin devant son coéquipier Lance Stroll qui totalise 35 points et qui se place à la 8ème position. Cela pourrait causer du tord au Canadien.

La menace Tsunoda pointe le bout de son nez

En 2026, Aston Martin sera équipée de moteurs Honda. La marque japonaise aimerait emmener avec elle Yuki Tsunoda dans ses bagages. « Il vient de notre école et se débrouille très bien en Formule 1. Nous sommes très heureux de le voir réussir, mais il nous reste encore trois ans. Il est donc encore trop tôt pour dire ce qu’il va se passer. Ce n’est pas le moment d’en parler, mais nous espérons qu’il sera candidat », a confié le Japonais, reconnaissant tout de même que « la sélection des pilotes de course appartient entièrement à l’équipe et pas à un fournisseur moteur », a déclaré Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation. Le pilote japonais est capable de réaliser des prouesses en piste et nul doute qu'avec une monoplace aussi performante que l'Aston Martin, il pourrait exploiter la pleine mesure de son potentiel. Un danger pour Lance Stroll donc puisque Fernando Alonso est dans les plans de l'écurie britannique en 2026 comme l'a rappelé Mike Krack. Mais un facteur, et pas des moindres, va sans doute sauver le Canadien.

Stroll, merci papa ?

Lance Stroll bénéficie d'un avantage considérable qui devrait lui permettre de sauver sa peau chez Aston Martin. L'écurie britannique est la propriété de Lawrence Stroll qui n'est autre que le père du pilote canadien. Alors forcément, la décision finale reviendra à Lawrence et Honda n'aura pas son mot à dire. Reste à voir désormais si le milliardaire canadien mesurera le pour et le contre et décidera d'évincer son fils afin de le remplacer par Yuki Tsunoda. La probabilité est très faible.