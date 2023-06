F1 : Enorme crash avec Hamilton, il déballe tout

Hugo Chirossel

Le week-end dernier lors du Grand Prix d’Espagne, Lewis Hamilton et George Russell ne sont pas passés loin de la catastrophe. En effet, les deux hommes ont failli se percuter en Q2, pendant la séance de qualification. Un incident qui a rappelé des mauvais souvenirs à Mercedes, lorsque le septuple champion du monde et Nico Rosberg s’étaient accrochés sur ce même circuit. Le Finlandais est revenu sur cet épisode.

Avant de finir respectivement deuxième et troisième du Grand Prix d'Espagne, Lewis Hamilton et George Russell se sont accrochés lors de la séance de qualifications à Barcelone. Un incident finalement sans conséquence, mais qui a rappelé celui entre le septuple champion du monde et Nico Rosberg en 2016. Les deux hommes avaient été contraints d’abandonner dès le premier tour de course.

« On a pris cher, très cher »

« Je n’ai pas vu Lewis venir. Comment étais-je censé savoir qu’il était derrière moi ? C’est très comparable, en fait », a expliqué Nico Rosberg, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Tout d’abord, on a vu un Toto rugissant qui est entré. À juste titre, logiquement. Il a ensuite dit les premiers mots, de manière très cohérente, puis il s’est arrêté. Il ne trouvait plus quoi dire. Il y a eu un silence absolu pour nous au début, c’était très, très difficile. Et ensuite on a pris cher, très cher. Le grand patron était là en plus, Dieter Zetsche . »

«Niki a fait du très bon travail en tant que médiateur»

« Le lundi, nous devions encore nous présenter chez Niki, à Ibiza. D’abord l’un, puis l’autre. Mais Niki a fait du très bon travail en tant que médiateur. Puis on s’est un peu ressoudés. Niki a toujours essayé de trouver des petites concessions de chaque côté, pour que l’on se rapproche. Jusqu’à ce que vous soyez assez proche pour dire “d’accord, maintenant nous pouvons réellement passer à autre chose”. C’était sa méthode. Cela a permis de continuer la saison sans autre gros accroc », a ajouté Nico Rosberg.

« J’ai dû la donner à Lewis »