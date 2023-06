F1 : Hamilton frôle la catastrophe avec Mercedes, il hallucine

Arnaud De Kanel

Mercedes misait énormément sur les qualifications de ce Grand Prix de Barcelone samedi. Finalement, l'écurie allemande a essuyé deux grosses déceptions puisque George Russell ne s'est pas qualifié pour la Q3 et que Lewis Hamilton s'est contenté du cinquième temps. La catastrophe a même été évitée de justesse car les deux pilotes se sont accrochés.

Les qualifications du Grand Prix de Barcelone ont livré leur verdict et Mercedes est très déçu. Dans la garage, Toto Wolff avait le masque et avait trop de mal à cacher sa frustration car l'écurie allemande a vécu une très grosse désillusion puisque George Russell s'est arrêté en Q2 et il a signé le 12ème temps de la journée. Le Britannique s'est accroché avec Lewis Hamilton au moment où ce dernier a voulu le doubler pour effectuer un tour rapide. Un incident fort heureusement sans conséquences pour l'intégrité physique des deux pilotes. George Russell a reconnu qu'il ne savait pas où se trouvait son coéquipier.

F1 : Alonso meilleur qu'Hamilton ? Verstappen balance https://t.co/0cdlx2REIW pic.twitter.com/ASg2K554TH — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

«On va en parler avec l’équipe»

« Je ne savais même pas qu’il était là (Hamilton). Je commençais mon tour, essayant de prendre le sillage de Sainz. Heureusement, rien de grave ne s’est passé. On va en parler avec l’équipe mais dans le feu de l’action je pense qu’ils n’auraient pas pu nous prévenir. Nous sommes convoqués chez les commissaires, nous allons voir ce qu’ils vont dire », a déclaré George Russell dans des propos relayés par Nextgen-Auto , forcément déçu de son chrono.

«Je n’avais pas un bon feeling»