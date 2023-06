F1 : Nouveau fiasco pour Leclerc

Arnaud De Kanel

Attendu au tournant après un Grand Prix de Monaco décevant, Charles Leclerc s'est complètement raté lors des qualifications à Barcelone ce samedi. Avant dernier temps de la journée, le Monégasque cherche à comprendre ce qui pose problème avec sa Ferrari.

Les qualifications du Grand Prix de Barcelone ont réservé de sacrées surprises. Lando Norris a signé un étonnant troisième temps tandis que Sergio Pérez, George Russell et Charles Leclerc sont complètement passés à côté. Le Monégasque a terminé avant dernier, juste devant Logan Sargeant, et il n'est d'ailleurs pas impossible qu'il parte depuis la voie des stands dimanche car Ferrari veut explorer en profondeur les problèmes de la monoplace.

«Il y avait un quelque chose de bizarre»

Charles Leclerc ne cachait pas sa déception après ce nouvel échec. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , il a confié : « Je ne sais pas encore mais il va falloir qu’on regarde les datas parce que clairement il y avait quelque chose qui n’allait pas. Il y avait un truc surtout avec l’arrière droit, il y avait un quelque chose de bizarre ou dans les virages à gauche, j’avais du grip et d’un coup je perdais tout le grip. Donc on va regarder et on verra ce qu’il se passe. C’était un feeling vraiment très bizarre. » Cela a de quoi inquiéter car Carlos Sainz n'a pas eu ce problème. L'Espagnol a réalisé la meilleure qualification de sa saison et il partira en deuxième position dimanche. Leclerc cherche à comprendre.

«Il y a quelque chose qui ne va pas»