F1 : Leclerc vit un calvaire, Ferrari s'excuse

La Grand Prix de Monaco ne s'est pas passé comme Charles Leclerc l'avait imaginé. À domicile, le Monégasque n'est pas parvenu à réaliser une troisième pole position consécutive, qui l'aurait mis dans de bonnes dispositions au moment du départ. La faute à un gros manque de communication avec son équipe en Q3, quand à la sortie du tunnel, Leclerc a gêné la progression de Lando Norris. Consciente de cette erreur, l'écurie Ferrari, par la voix de son directeur, Frédéric Vasseur a tenu à s'excuser auprès de Charles Leclerc.

Charles Leclerc s'était exprimé après le Grand Prix sur cette erreur, dans des propos rapportés par motorsport.com : « Hier, j'ai reçu l'information trop tard et cela nous a mis un peu en difficulté pour aujourd'hui. Bien sûr, c'est frustrant. N'importe quel week-end comme celui-ci, n'importe où, c'est frustrant, et à la maison, c'est encore plus frustrant. Mais d'un autre côté, c'est là que nous devons garder la tête haute. La saison est longue, ce n'est pas la seule course du calendrier, même si elle a un peu plus d'importance que les autres. Les points sont les mêmes, donc nous devons nous relancer à Barcelone, en espérant que nous aurons un bon week-end à cette occasion. »

« Il est un peu frustré »

Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari a tenu à réagir à cette erreur, rapporté par Motorsport : « Il est un peu frustré à Monaco depuis quelques années et hier, c'était difficile. C'était difficile d'abord de perdre la pole position pour un dixième ou quelque chose comme ça, de perdre la première ligne pour deux centièmes, et ensuite le message [radio arrivé trop tard]. »

« Je ne peux que présenter mes excuses »