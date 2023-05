F1 : «Un truc de fou», Ocon se lâche après son exploit

Hugo Chirossel

Après une excellente séance de qualification samedi qui lui a permis de s’élancer depuis la troisième position sur la grille de départ, Esteban Ocon a terminé le Grand Prix de Monaco sur la troisième marche du podium. Un excellent résultat pour le pilote d’Alpine en Principauté, qu’il a vécu comme une victoire.

Auteur du quatrième meilleur temps lors des qualifications samedi, Esteban Ocon a profité des malheurs de Charles Leclerc. Ce dernier a écopé d’une pénalité, ce qui a permis au Français d’hériter de la troisième position sur la grille de départ du Grand Prix de Monaco. Une course où il est difficile de dépasser et où les qualifications jouent un rôle encore plus important. Malgré une deuxième partie de Grand Prix perturbée par la pluie, Esteban Ocon n’a pas lâché sa place et a terminé sur la troisième marche du podium en Principauté, derrière Fernando Alonso et Max Verstappen.

F1 : Coup de poker signé Alonso, c’est la douche froide https://t.co/3iEi0VVEDA pic.twitter.com/BHFkiqVupz — le10sport (@le10sport) May 29, 2023

«On a fait un podium à Monaco, c'est un truc de fou»

« Je n'ai pas les mots, je suis encore sur mon petit nuage. On aurait signé pour un top 10 avec les deux voitures avant le week-end, on ne pensait pas avoir la performance pour faire parti de ce cercle fermé », a confié Esteban Ocon après la course, dans des propos relayés par L’Équipe . « On a fait un podium à Monaco, c'est un truc de fou. C'est un très bon week-end, depuis les premières séances sur le simulateur. On a réussi à faire progresser la voiture, de la première journée à la dernière. C'est difficile à faire. C'est incroyable ! Ce résultat est pour toute l'équipe, pour tous ceux qui ont permis de le rendre possible . »

«La saveur est aussi bonne que lors de ma victoire à Budapest»