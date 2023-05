F1 : Verstappen évite le drame, il balance tout

Pierrick Levallet

Sorti victorieux du Grand Prix de Monaco ce dimanche, Max Verstappen a agrandi son avance sur Sergio Pérez au classement des pilotes. Mais la course aurait pu se finir tout autrement pour le Néerlandais, qui a évité le crash de peu en Principauté. Le pilote de Red Bull n'a d'ailleurs pas manqué de raconter comment il avait évité le drame sur la piste monégasque.

Ce dimanche, Max Verstappen a creusé un peu plus l’écart avec le reste des pilotes au classement général. Le pilote de Red Bull a remporté le Grand Prix de Monaco et compte désormais 39 points d’avance sur son dauphin et coéquipier Sergio Pérez. Le Néerlandais avoue d’ailleurs avoir connu un début de Grand Prix compliqué avec la stratégie de Fernando Alonso qui lui mettait la pression.

«C'était super difficile»

« C'était assez difficile parce que nous étions en médiums au départ et que Fernando était en pneus durs. Nous ne voulions pas [étirer le premier relai] mais nous devions rester en piste. La pluie arrivait, nous ne savions pas vraiment ce qui se passait. Il a fallu quelques tours pour passer cette phase de graining et le rythme s'est un peu accéléré mais c'était toujours très délicat. La pluie a gagné en intensité tour après tour donc nous avons dû prendre la décision de passer aux intermédiaires mais c'était incroyablement glissant. Quand vous êtes loin en tête, vous ne voulez pas trop attaquer mais vous ne voulez pas non plus perdre trop de temps. C'est donc assez difficile, ce scénario. J'ai touché le mur à plusieurs reprises, c'était super difficile, mais c'est Monaco » a avoué Max Verstappen dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Le mur m'a empêché de glisser encore plus»