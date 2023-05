F1 - GP de Monaco : Alonso met la pression à Verstappen

Arnaud De Kanel

Sensation du début de saison au volant de son Aston Martin, Fernando Alonso a connu un bon vendredi à Monaco. Le pilote espagnol court après la victoire depuis plus de 10 ans et il sent qu'il y a quelque chose à faire sur le Rocher. Max Verstappen n'a qu'à bien se tenir.

Les 20 pilotes du paddock ont effectué leurs premiers roulages ce vendredi à Monaco à l'occasion des deux premières séances d'essais libres. Encore très en vue, Fernando Alonso y a fait bonne figure. L'Espagnol a réalisé le deuxième meilleure temps des EL1, le quatrième des EL2. Les sensations sont bonnes pour le Taureau des Asturies qui veut remporter sa première course de la saison, la première depuis plus de 10 ans. Cette fois-ci, c'est peut-être la bonne pour Alonso.

F1 : Révolution chez Mercedes, Hamilton jubile https://t.co/FHg85Vx5f2 pic.twitter.com/1CP9R8SkdT — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

«Il était important de trouver un rythme tôt»

« Nous avons bouclé suffisamment de tours aujourd’hui et nous avons pu bien comprendre notre voiture ici autour de Monaco. Il était important de trouver un rythme tôt ce week-end et d’éviter tout problème. Dans les deux séances, la voiture s’est bien comportée et elle est facile à conduire, ce qui aide sur ce circuit », a déclaré Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le vétéran du paddock croit en ses chances pour ce Grand Prix de Monaco.

«Je sens que cela peut définitivement être un haut ici pour nous»